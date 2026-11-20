Le Chili s'efforcera de renforcer sa coopération avec le Japon dans le domaine des minéraux stratégiques afin de garantir la résilience et la stabilité des chaînes d'approvisionnement, a déclaré vendredi le président chilien José Antonio Kast.

"Nous sommes déterminés à renforcer notre coopération dans le domaine des minéraux critiques, notamment le cuivre", a déclaré Kast après avoir rencontré la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, lors d'une visite officielle au Japon.

Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre et le deuxième producteur mondial de lithium. Ces deux métaux sont essentiels à la fabrication des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie par batterie.

Cette coopération "contribuera à la résilience et à la stabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales en veillant à ce que les mesures commerciales soient conformes aux accords internationaux pertinents", a ajouté un communiqué conjoint.

Kast et Takaichi ont cité un projet mené à la mine de cuivre El Teniente de Codelco [RIC:RIC:COBRE.UL], l'entreprise publique chilienne, comme exemple concret de leur coopération.

En août, la mine a commencé à tester un réseau de communication photonique de nouvelle génération développé au Japon.