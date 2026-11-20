Le Chili s'efforcera de renforcer sa coopération avec le Japon dans le domaine des minéraux stratégiques afin de garantir la résilience et la stabilité des chaînes d'approvisionnement, a déclaré vendredi le président chilien José Antonio Kast.
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"Nous sommes déterminés à renforcer notre coopération dans le domaine des minéraux critiques, notamment le cuivre", a déclaré Kast après avoir rencontré la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, lors d'une visite officielle au Japon.
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Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre et le deuxième producteur mondial de lithium. Ces deux métaux sont essentiels à la fabrication des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie par batterie.
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Cette coopération "contribuera à la résilience et à la stabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales en veillant à ce que les mesures commerciales soient conformes aux accords internationaux pertinents", a ajouté un communiqué conjoint.
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Kast et Takaichi ont cité un projet mené à la mine de cuivre El Teniente de Codelco [RIC:RIC:COBRE.UL], l'entreprise publique chilienne, comme exemple concret de leur coopération.
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En août, la mine a commencé à tester un réseau de communication photonique de nouvelle génération développé au Japon.
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Ils ont également apporté leur soutien à un ordre économique international libre et signé un protocole de coopération sur les technologies de l’information et de la communication.
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