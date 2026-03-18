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Le chiffre d'affaires trimestriel du fabricant de puces à mémoire Micron dépasse les estimations
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 21:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

Le fabricant de puces Micron Technology

MU.O a dépassé mercredi lesattentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, bénéficiant d'une hausse de la demande pour ses puces mémoire utilisées dans le matériel d'intelligence artificielle.

Les clients s'engagent dans des investissements à long terme dans les centres de données alors que les entreprises technologiques se lancent dans la course à l'intelligence artificielle générale. La croissance de la capacité des centres de données d'intelligence artificielle qui en résulte alimente une forte augmentation de la demande de mémoire et de stockage avancés.

Micron est l'un des trois seuls grands fournisseurs de puces de mémoire à large bande passante (HBM) essentielles à la technologie de l'intelligence artificielle, avec le sud-coréen Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS .

Le fabricant de puces prévoitun chiffre d'affaires de 33,5 milliards de dollars pour le troisième trimestre, plus ou moins 750 millions de dollars, contre une estimation moyenne de 24,29 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 23,86 milliards de dollars pour le trimestre, dépassant l'estimation de 20,07 milliards de dollars. Son conseil d'administration a également approuvé une augmentation de 30 % de son dividende trimestriel.

Dividendes

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
461,7300 USD NASDAQ 0,00%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
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