Le chiffre d'affaires trimestriel de Vinpai s'effondre de 56%

Le fabricant français d'ingrédients à base d'algues et de végétaux explique cette chute par la mise en place d'un contrôle des importations en Algérie.

Vinpai a réalisé un chiffre d'affaires de 1,05 million d'euros au troisième trimestre, en baisse de 55,6% sur un an. Sur les neuf premiers mois de l'année, ses revenus dégringolent aussi, de 32,9%, à un peu moins de 4,9 MEUR.

Cet effondrement est "la conséquence directe de la prolongation au troisième trimestre de l'arrêt brutal intervenu au cours du deuxième trimestre de toute livraison sur l'Algérie à la suite de la mise en place d'un contrôle des importations par ce pays", explique l'entreprise française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels naturels. En 2025, 78% du chiffre d'affaires de Vinpai était réalisé à l'export, sans que l'entreprise précise la part provenant du marché algérien.

"Soutenu par notre actionnaire, nous réorientons nos efforts commerciaux sur d'autres régions et sur des lignes de produits à plus forte valeur ajoutée afin de diminuer notre trop forte dépendance sur cette zone", a commenté Philippe Le Ray, directeur général et co-fondateur.

Le carnet de commandes, stable à 2,8 millions d'euros au 30 septembre 2026, permet à Vinpai de viser un retour à la croissance au cours du prochain exercice.