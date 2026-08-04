Le chiffre d'affaires trimestriel de SpaceX s'envole dans ses premiers résultats, mais le chiffre d'affaires par abonné recule

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* Le chiffre d'affaires d'avril à juin s'élève à 7,8 milliards de dollars, contre 4,1 milliards de dollars un an plus tôt

* Le cours de l'action a baissé de 8 % depuis l'introduction en bourse de juin, qui valorisait SpaceX à environ 1 750 milliards de dollars

par Akash Sriram

SpaceX SPCX.O a annoncé mardi que son chiffre d'affaires trimestriel avait presque doublé et que ses pertes d'exploitation s'étaient fortement réduites dans son premier rapport financier depuis son introduction en bourse, grâce à la forte croissance de ses activités Starlink (Internet par satellite) et d'intelligence artificielle.

La société a annoncé un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars pour la période d’avril à juin, contre 4,1 milliards de dollars un an plus tôt. Les pertes d’exploitation ont été ramenées à 143 millions de dollars, contre 970 millions de dollars, grâce à une hausse de 79 % du résultat d’exploitation de Starlink.

Toutefois, le chiffre d’affaires moyen par abonné a chuté de 22 % par rapport à l’année précédente, SpaceX ayant pénétré davantage de marchés internationaux et lancé des forfaits à prix réduit.

L'action SpaceX a reculé de 4 % en séance après la clôture. Elle avait progressé de 9,4 % en séance régulière avant la publication des résultats.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a dépassé les prévisions de 6,93 milliards de dollars, selon les données de LSEG. La société a enregistré une perte nette de 541 millions de dollars attribuable aux actionnaires pour le trimestre clos le 30 juin.

La société a indiqué avoir dépensé 18,37 milliards de dollars pour ses infrastructures d’IA, ainsi que pour le développement de Starship et de Starlink.

STARLINK ET LA CONNECTIVITÉ, MOTEURS DE SPACEX

Le titre de la société a reculé de 8 % depuis son introduction en bourse record en juin, qui avait valorisé l’entreprise à environ 1 750 milliards de dollars. Le titre pourrait subir une pression supplémentaire en raison de l’expiration, à partir de jeudi, de la période de blocage post-introduction en bourse de SpaceX, ce qui pourrait déclencher une vague de ventes d’actions par des initiés et des investisseurs de la première heure sur le marché.

Starlink et les activités de connectivité plus larges de SpaceX restent le principal moteur financier de l’entreprise, soutenant la volonté du directeur général Elon Musk de bâtir une entreprise axée sur l’IA qui va au-delà de la location de capacité de calcul pour s’étendre au développement de modèles de pointe, de logiciels grand public et d’entreprise, et, à terme, de centres de données dans l’espace.

La division Internet par satellite de l’entreprise a continué d’élargir sa base d’abonnés mondiale, grâce au lancement de nouveaux satellites et à une gamme croissante de services destinés aux particuliers, aux entreprises, à l’aviation, au secteur maritime et aux pouvoirs publics.

Les investisseurs observent si SpaceX parvient à maintenir sa croissance tout en améliorant la rentabilité de son réseau, d’autant plus que l’entreprise consacre d’importantes dépenses à l’extension de sa couverture, à l’augmentation de sa capacité et au développement de services mobiles directement accessibles sur les appareils.

L’activité IA de SpaceX, qui comprend xAI, Grok et la plateforme de réseaux sociaux X, ainsi qu’une activité de centres de données en pleine expansion, a constitué son principal domaine d’investissement. Cette activité génère des revenus grâce à des contrats de calcul avec Anthropic, Google (filiale d’Alphabet) et Reflection AI, bien qu’une partie de ses revenus récurrents n’ait pas encore été comptabilisée.

Les pertes d’exploitation de la division IA se sont alourdies, et SpaceX a averti que cette unité nécessiterait des investissements soutenus avant de pouvoir générer des bénéfices de manière régulière.

Starship, le système de fusée réutilisable de nouvelle génération de SpaceX, n’est pas encore entré en service commercial, mais devrait permettre le déploiement de satellites Starlink à plus grande bande passante et d’une infrastructure orbitale de calcul IA.

La capacité de l’entreprise à faire de Starship un véhicule réutilisable de manière fiable est au cœur de sa stratégie à long terme. Les investisseurs ont suivi de près les dernières informations concernant l’avancement des essais, la cadence des lancements, les étapes clés en matière de réutilisabilité et les capacités de déploiement de satellites du véhicule.

Par ailleurs, SpaceX a annoncé avoir conclu un partenariat avec Nvidia NVDA.O afin d’utiliser ses puces dans les satellites de calcul en orbite Starmind AI1.

Le segment spatial, qui comprend les lancements commerciaux, les missions gouvernementales et le développement de Starship, reste une source importante de coûts et d’incertitudes.

Si l’activité de lancement de Falcon — la fusée phare partiellement réutilisable de SpaceX — est restée soutenue, le chiffre d’affaires peut varier en fonction de la répartition entre les déploiements internes de Starlink, les missions pour des clients commerciaux et les contrats gouvernementaux.

Ces dernières années, SpaceX a de plus en plus donné la priorité aux lancements destinés à son propre réseau de satellites plutôt qu’aux charges utiles de tiers, tout en continuant à supporter des coûts importants liés au développement de Starship. Les investisseurs seront également impatients d’entendre les commentaires de Musk lors d’une conférence téléphonique prévue au sujet d’une fusion potentielle entre SpaceX et Tesla

TSLA.O , après un article du Wall Street Journal publié la semaine dernière indiquant que les dirigeants de son entreprise de véhicules électriques avaient reçu pour consigne de se préparer à une scission de son activité en Chine en prévision d’un éventuel accord. Musk a qualifié cet article de "fausse nouvelle", mais il avait auparavant refusé d’exclure cette possibilité , invoquant des chevauchements croissants entre les deux entreprises.