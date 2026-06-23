Le chiffre d'affaires trimestriel de Cerebras a presque doublé dans son premier rapport publié après son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails)

Le chiffre d'affaires de Cerebras Systems

CBRS.O au premier trimestrea presque doublé, comme l'a révélé mardison premier rapport financier depuis son introduction en bourse, grâce à une forte demande des entreprises pour ses puces spécialisées en IA .

Cerebras devrait tirer parti de la demande croissante en matière de traitement à haute vitesse pour l’entraînement des modèles d’IA et, en particulier, pour l’inférence IA, c’est-à-dire le processus d’exécution des modèles en temps réel.

Le concepteur de puces se concentre sur l’inférence, processus par lequel les systèmes d’IA répondent aux requêtes des utilisateurs, et a lié une grande partie de sa croissance à OpenAI, notamment grâce à un contrat pluriannuel de 20 milliards de dollars en vertu duquel le créateur de ChatGPT déploiera 750 mégawatts de puces Cerebras.

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 193,4 millions de dollars pour le trimestre, contre 99,5 millions de dollars pour la même période l’année dernière.