Le chiffre d'affaires trimestriel de Bombardier dépasse les estimations grâce à l'augmentation des services et des livraisons

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant canadien d'avions d'affaires Bombardier BBDb.TO a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre, aidé par une demande accrue dans son activité de services après-vente et la livraison de quatre avions de plus qu'il y a un an.

La demande soutenue de vols privés fait gonfler les carnets de commandes des fabricants d'avions d'affaires pour de nouveaux appareils, tout en stimulant les ventes de pièces d'avion et de services de réparation. Au début de l'année, Bombardier a déclaré qu'elle développerait le service après-vente aux États-Unis afin d'augmenter ses revenus et de répondre à la demande accrue des clients.

Bombardier, dont le siège est à Montréal, attend que les organismes de réglementation américains et européens valident son avion d'affaires phare, le Global 8000, qui a été certifié par l'organisme canadien de réglementation des transports mercredi.

L'avion, dont le prix de vente est de 83 millions de dollars et qui devrait être l'avion civil le plus rapide depuis le Concorde, concurrencera le Gulfstream Aerospace de General Dynamics GD.N lorsqu'il entrera en service cette année.

Bombardier a livré 34 avions au cours du trimestre, contre 30 il y a un an, et a réitéré son objectif plus large de livrer plus de 150 avions à ses clients cette année.

Les réservations de l'entreprise au cours du trimestre ont été 1,3 fois supérieures à sa facturation, ce qui indique que les volumes de commandes restent élevés dans l'ensemble de ses activités.

Le constructeur d'avions a enregistré une hausse de 11 % de son chiffre d'affaires trimestriel à 2,31 milliards de dollars, dépassant l'estimation des analystes qui était de 2,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Notre réseau de services est constamment plein et en expansion au Moyen-Orient et aux États-Unis", a déclaré le directeur général Eric Martel dans un communiqué.

Les revenus du segment des services ont augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente.

Sur une base ajustée, Bombardier a gagné 1,21 $ par action pour le trimestre terminé le 30 septembre, en hausse par rapport à 74 cents par action un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à 1,40 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Malgré les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis, le plus grand marché mondial pour les avions d'affaires, Bombardier a été en mesure d'exporter ses avions au sud de la frontière, car ils sont conformes à l'accord commercial USMCA.