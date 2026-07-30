Le chiffre d'affaires et les bénéfices d'Apple dépassent les prévisions grâce aux ventes d'iPhone et de Mac

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* Les ventes d'iPhone bondissent de 21,7% pour atteindre 54,25 milliards de dollars, dépassant les estimations de 53,86 milliards de dollars, selon les données de LSEG

* Les ventes de Mac ont augmenté de 28,7% pour atteindre 10,35 milliards de dollars, dépassant les 8,74 milliards de dollars estimés, selon les données de LSEG

* Tim Cook a cité les goulots d'étranglement liés à la fabrication de puces de pointe comme principale contrainte d'approvisionnement

par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires et des bénéfices supérieurs aux attentes de Wall Street, portés par l'engouement de ses clients pour les iPhone et les MacBook dans un contexte de hausse des prix dans le secteur de l'électronique grand public.

Apple a indiqué que son chiffre d’affaires pour son troisième trimestre fiscal, clos le 27 juin, avait progressé de 16,4% pour atteindre 109,42 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 15,5% à 108,65 milliards de dollars, selon les données de LSEG, et que la société avait elle-même prévu une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 14% et 17%.

Le bénéfice par action d’Apple au troisième trimestre s’est élevé à 2,02 dollars, dont 11 cents sont imputables aux remboursements de droits de douane accordés par le gouvernement américain.

Même en excluant ces remboursements de droits de douane, les bénéfices d’Apple restaient supérieurs aux estimations de Wall Street, qui s’élevaient à 1,89 dollar par action.

Ces résultats d’Apple s’expliquent par une hausse de 21,7% des ventes d’iPhone, qui ont atteint 54,25 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 53,86 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Ces ventes d’iPhone constituent le meilleur résultat jamais enregistré par Apple pour un troisième trimestre, période durant laquelle les ventes de téléphones commencent généralement à ralentir, les clients attendant la sortie des nouveaux modèles à l’automne.

Mais cette année, les clients d’Apple se précipitent pour acheter des iPhone après qu’une pénurie mondiale de puces mémoire a poussé Apple à augmenter les prix des Mac et des iPad . Apple a jusqu’à présent épargné son produit phare, mais les analystes de Wall Street s’attendent de plus en plus à ce que la société augmente les prix des iPhone à l’occasion de son événement annuel de lancement d’automne, en septembre.

Dans une interview accordée à Reuters, le directeur général d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la principale contrainte d’approvisionnement rencontrée par Apple au cours du troisième trimestre était une pénurie sectorielle de technologies de pointe utilisées pour la fabrication des puces Apple Silicon, qui constituent le cœur de ses appareils. M. Cook a précisé que cela concernait tout particulièrement la gamme Mac de l’entreprise, dont les ventes ont progressé de 29% grâce au succès du MacBook Neo d’entrée de gamme et du MacBook Pro haut de gamme, et ce malgré les hausses de prix de ces modèles.

“Si l’on examine les causes profondes de cette situation, on constate que nous connaissons un cycle de produits incroyablement solide, dépassant nos attentes, et que la chaîne d’approvisionnement (en puces de pointe) manque fondamentalement de flexibilité pour répondre à ces niveaux élevés de demande,” a déclaré M. Cook à Reuters.

Ces résultats interviennent alors qu’Apple, dont les actions ont progressé de plus de 22% cette année, a repris sa place de première entreprise la plus valorisée au monde, détrônant Nvidia

NVDA.O , leader des puces d’IA. Avec l’aide de Google

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, Apple a dévoilé en début d’année une version remaniée de son assistant virtuel Siri, dotée d’une multitude de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA. Les consommateurs comme les développeurs de logiciels se tournent désormais vers ses produits Mac pour effectuer des tâches d’IA directement sur l’appareil plutôt que de payer des abonnements mensuels.

Apple est également confrontée à une chaîne d’approvisionnement mise à rude épreuve par des dépenses de plusieurs centaines de milliards de dollars destinées à la construction de centres de données dédiés à l’IA, ce qui a conduit à un conflit à peine voilé avec Micron MU.O , son fournisseur de mémoire de longue date. Tim Cook avait déjà signalé des pénuries tant de puces mémoire que de processeurs principaux pour les iPhone, fournis par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW .

Apple a indiqué que ses marges brutes, dont la société avait prévenu qu’elles seraient sous pression en raison des coûts de la mémoire, s’élevaient à 50,1%, précisant que les remboursements de droits de douane avaient contribué à hauteur de deux points à cette marge. Hors remboursements, les marges brutes s’élevaient à 48,1%, soit un niveau supérieur à la fourchette moyenne des prévisions d’Apple et aux estimations de 47,92%, selon les données de LSEG.

Contrairement à ses rivaux du secteur des “Big Tech”, Apple s’est montrée plus prudente dans ses dépenses, refusant d’investir des centaines de milliards de dollars dans ses propres centres de données. À titre de comparaison, Google a massivement investi dans des centres de données et a surpris les investisseurs en affichant un flux de trésorerie disponible négatif . Mais Apple a également laissé entendre qu’elle pourrait avoir ses propres besoins en capitaux à l’avenir en mettant fin à son objectif de longue date consistant à redistribuer la totalité de sa trésorerie aux actionnaires.

Jeudi, Apple a annoncé que les ventes de Mac avaient progressé de 28,7% pour atteindre 10,35 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 8,74 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Les ventes d’iPad ont quant à elles reculé de 5,9% pour s’établir à 6,19 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes qui s’élevaient à 6,92 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Tim Cook a attribué le recul des ventes d’iPad à une “comparaison difficile” avec le même trimestre de l’année précédente, lors duquel Apple avait lancé l’iPad A16, un modèle à prix abordable. L'activité Services d'Apple, qui regroupe l'App Store, iCloud et les activités de contenu, a progressé de 12,1% pour atteindre 30,74 milliards de dollars, manquant les estimations de 31,22 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Les ventes d'appareils portables ont augmenté de 6,5% pour s'établir à 7,88 milliards de dollars, soit légèrement au-dessus des prévisions de 7,82 milliards de dollars, selon LSEG. Les ventes ont progressé dans toutes les régions du monde, le chiffre d’affaires de la Grande Chine ayant notamment augmenté de 22,4% pour atteindre 18,82 milliards de dollars.