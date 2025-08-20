 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 998,00
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action de Walmart en hausse dans le rapport publié jeudi
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 20:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de Walmart WMT.N ont augmenté d'environ 1 % à 102,44 $ dans les échanges de l'après-midi avant les résultats trimestriels du géant de la distribution attendus avant la cloche jeudi, les investisseurs observant un environnement économique incertain ** Dans son dernier rapport, Walmart a déclaré qu'il répercuterait le coût des tarifs douaniers sur les consommateurs et qu'il augmenterait ses prix ** Jeudi, la direction de Walmart s'attend à ce que adopte un ton prudent sur la demande des clients, alors que le marché du travail américain se refroidit et que l'inflation augmente

** Wall Street prévoit un chiffre d'affaires de 176,16 milliards de dollars au 2e trimestre, en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente, et un bénéfice par action ajusté de 74 cents, contre 67 cents pour la période précédente, selon les données de LSEG

** La société a battu le consensus pour sept des huit derniers trimestres, avec un léger manque au premier trimestre de cette année, tout en dépassant les estimations de bénéfices ajustés les huit fois

** 42 des 43 analystes considèrent WMT comme un "achat fort" ou un "achat", 1 le considère comme un "maintien" - LSEG

** PT médian de 110 $ inchangé au cours des trois derniers mois

** L'action WMT a progressé de 13 % depuis le début de l'année. En comparaison, le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé d'environ 5 % et le secteur des produits de consommation de l'S&P 500 .SPLRCS a progressé d'environ 7 % en 2025

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 975,19 Pts Index Ex +0,12%
WALMART
102,505 USD NYSE +1,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank