 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 243,90
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le chiffre d'affaires et le bénéfice de Coca-Cola dépassent les estimations grâce à la stabilité de la demande de sodas
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les résultats et le contexte tout au long)

Les résultats du troisième trimestre de Coca-Cola KO.N ont dépassé les attentes de Wall Street mardi, aidés par une demande soutenue pour ses sodas de marque et ses boissons sans sucre.

Les actions de la société ont augmenté de 2,5 % dans les échanges avant bourse, car elle a également maintenu ses objectifs annuels en matière de ventes et de bénéfices, même si le directeur général James Quincey a souligné un environnement général difficile.

Coca-Cola a investi dans les boissons sans sucre et les boissons énergisantes aux États-Unis et sur les marchés internationaux pour tenter de séduire les consommateurs qui ont modéré leurs dépenses non essentielles en raison des incertitudes économiques et de l'inflation.

Le numéro un mondial des boissons a également bénéficié d'augmentations de prix, notamment pour des produits tels que le lait Fairlife et la marque d'eau gazeuse Topo Chico.

Elle a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 12,46 milliards de dollars, dépassant les estimations de 12,39 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

En Amérique du Nord, la croissance dans des catégories telles que le thé prêt à boire, l'eau et les boissons énergisantes a permis de compenser un autre trimestre faible pour sa marque Coca-Cola cette année.

Coca-Cola s'apprête à lancer son soda de marque au sucre de canne aux États-Unis cet automne, dans le cadre du mouvement "Make America Healthy Again" sous l'administration du président Donald Trump, même si les analystes ont exprimé une certaine inquiétude quant à l'augmentation des coûts des intrants.

L'entreprise prévoit également de proposer des mini , des canettes de 7,5 onces en portion individuelle, à moins de 2 dollars dans les magasins de proximité américains ciblant les consommateurs soucieux de leur budget, afin de relancer les ventes en volume.

Son rival PepsiCo PEP.O a également dépassé les estimations trimestrielles au début du mois, aidé par la croissance sur les marchés internationaux et la demande de boissons plus saines aux États-Unis.

PepsiCo a également redoublé d'efforts pour proposer des emballages plus petits pour ses snacks salés, afin de rendre les produits plus abordables.

Au troisième trimestre, Coca-Cola a enregistré une croissance des volumes de 1 %, tandis que les prix ont augmenté de 6 %. Au trimestre précédent, les volumes avaient baissé de 1 %, tandis que les prix avaient augmenté de 6 %.

Les volumes de Coca-Cola Zero Sugar ont augmenté de 14 % pour le deuxième trimestre consécutif, tandis que la demande de Coca-Cola light et de Coca-Cola Light en Amérique du Nord a permis aux volumes de ces produits d'augmenter d'environ 2 %.

Hors éléments, la société a gagné 82 cents par action, dépassant les attentes de 78 cents.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
68,460 USD NYSE +0,04%
PEPSICO
153,6400 USD NASDAQ -0,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    information fournie par Ecorama 21.10.2025 14:10 

    Luca de Meo imprime sa marque à la direction du groupe de luxe. Kering cède sa division beauté à L'Oréal, en amont de sa publication de chiffre d'affaires du 3ème trimestre. On évoque aussi les autres acteurs, Hermès, LVMH, qui profitent d'un rebond chinois avec ... Lire la suite

  • Un F-22 de l'USAF, un appareil produit par Lockheed Martin. (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Lockheed Martin relève ses objectifs de bénéfices
    information fournie par AOF 21.10.2025 14:08 

    (AOF) - Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars ... Lire la suite

  • ( AFP / ETIENNE LAURENT )
    General Motors dépasse les attentes au 3T et relève plusieurs objectifs pour 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.10.2025 14:04 

    Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé mardi dans un communiqué des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, amputés néanmoins par une charge liée aux véhicules électriques, et a revu à la hausse plusieurs objectifs pour ... Lire la suite

  • La présidente du Parti libéral démocrate (PLD) Sanae Takaichi (c) est applaudie après avoir été nommée nouvelle Première ministre du Japon lors d'une session extraordinaire de la chambre basse du Parlement à Tokyo, le 21 octobre 2025 ( AFP / Philip FONG )
    Le Japon nomme sa première femme Premier ministre, la conservatrice Sanae Takaichi
    information fournie par AFP 21.10.2025 13:51 

    Le Japon a désigné mardi la première femme Premier ministre de son histoire: la nationaliste Sanae Takaichi, qui a déjà déçu certains espoirs en ne nommant que deux femmes ministres à son gouvernement. Mme Takaichi, 64 ans, a été élue par les deux chambres du Parlement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank