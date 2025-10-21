Le chiffre d'affaires et le bénéfice de Coca-Cola dépassent les estimations grâce à la stabilité de la demande de sodas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les résultats et le contexte tout au long)

Les résultats du troisième trimestre de Coca-Cola KO.N ont dépassé les attentes de Wall Street mardi, aidés par une demande soutenue pour ses sodas de marque et ses boissons sans sucre.

Les actions de la société ont augmenté de 2,5 % dans les échanges avant bourse, car elle a également maintenu ses objectifs annuels en matière de ventes et de bénéfices, même si le directeur général James Quincey a souligné un environnement général difficile.

Coca-Cola a investi dans les boissons sans sucre et les boissons énergisantes aux États-Unis et sur les marchés internationaux pour tenter de séduire les consommateurs qui ont modéré leurs dépenses non essentielles en raison des incertitudes économiques et de l'inflation.

Le numéro un mondial des boissons a également bénéficié d'augmentations de prix, notamment pour des produits tels que le lait Fairlife et la marque d'eau gazeuse Topo Chico.

Elle a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 12,46 milliards de dollars, dépassant les estimations de 12,39 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

En Amérique du Nord, la croissance dans des catégories telles que le thé prêt à boire, l'eau et les boissons énergisantes a permis de compenser un autre trimestre faible pour sa marque Coca-Cola cette année.

Coca-Cola s'apprête à lancer son soda de marque au sucre de canne aux États-Unis cet automne, dans le cadre du mouvement "Make America Healthy Again" sous l'administration du président Donald Trump, même si les analystes ont exprimé une certaine inquiétude quant à l'augmentation des coûts des intrants.

L'entreprise prévoit également de proposer des mini , des canettes de 7,5 onces en portion individuelle, à moins de 2 dollars dans les magasins de proximité américains ciblant les consommateurs soucieux de leur budget, afin de relancer les ventes en volume.

Son rival PepsiCo PEP.O a également dépassé les estimations trimestrielles au début du mois, aidé par la croissance sur les marchés internationaux et la demande de boissons plus saines aux États-Unis.

PepsiCo a également redoublé d'efforts pour proposer des emballages plus petits pour ses snacks salés, afin de rendre les produits plus abordables.

Au troisième trimestre, Coca-Cola a enregistré une croissance des volumes de 1 %, tandis que les prix ont augmenté de 6 %. Au trimestre précédent, les volumes avaient baissé de 1 %, tandis que les prix avaient augmenté de 6 %.

Les volumes de Coca-Cola Zero Sugar ont augmenté de 14 % pour le deuxième trimestre consécutif, tandis que la demande de Coca-Cola light et de Coca-Cola Light en Amérique du Nord a permis aux volumes de ces produits d'augmenter d'environ 2 %.

Hors éléments, la société a gagné 82 cents par action, dépassant les attentes de 78 cents.