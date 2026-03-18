Le chiffre d'affaires du fabricant de puces mémoire Micron dépasse les estimations grâce à la hausse de la demande liée à l'essor de l'IA

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(Ajout de détails sur les dépenses en capital aux paragraphes 4 et 5)

Le fabricant de puces Micron Technology a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street mercredi, pariant sur une hausse de la demande pour ses puces mémoire utilisées dans le matériel d'intelligence artificielle.

Les clients s'engagent dans des investissements à long terme dans les centres de données alors que les entreprises technologiques se lancent dans la course à l'intelligence artificielle générale. La croissance de la capacité des centres de données d'intelligence artificielle qui en résulte alimente une forte augmentation de la demande de mémoire et de stockage avancés.

Micron MU.O , dont les actions ont gagné plus de 61 % depuis le début de l'année, est l'un des trois seuls grands fournisseurs de puces de mémoire à large bande passante (HBM) essentielles à la technologie de l'IA, avec le sud-coréen Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS .

Le fabricant de puces a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 à 25 milliards de dollars, contre 20 milliards de dollars précédemment.

Micron a déclaré qu'il s'attendait à ce que les dépenses d'investissement augmentent encore au cours de l'exercice 2027, les dépenses liées à la construction devant augmenter de plus de 10 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, car le fabricant de puces agrandit ses installations de fabrication dans le monde entier.

La société a prévu un chiffre d'affaires de 33,5 milliards de dollars au troisième trimestre, plus ou moins 750 millions de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 24,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le deuxième trimestre, qui s'est achevé le 26 février,le chiffre d'affaires s'est élevé à 23,86 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 20,07 milliards de dollars. Le conseil d'administration de Micron a également approuvé une augmentation de 30 % de son dividende trimestriel.