Le chiffre d'affaires de TSMC au premier trimestre augmente de 35 % en glissement annuel et dépasse les prévisions du marché

TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a annoncé vendredi un chiffre d'affaires de 1 134 milliards de dollars taïwanais (35,71 milliards de dollars) pour le premier trimestre , dépassant les prévisions du marché et en hausse de 35 % par rapport à l'année précédente, grâce à l'intérêt croissant pour les applications d'intelligence artificielle (IA).

Une estimation LSEG SmartEstimate, établie à partir de 20 analystes, avait prévu un chiffre d'affaires de 1 125 milliards de dollars taïwanais pour le premier trimestre.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW TSM.N est un fournisseur important de sociétés telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O .

(1 $ = 31,7560 dollars taïwanais)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))