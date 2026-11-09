Le chiffre d'affaires de Trump Media a plus que triplé au troisième trimestre

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Trump Media & Technology Group DJT.O a annoncé lundi un chiffre d'affaires au troisième trimestre qui a plus que triplé par rapport à l'année précédente, grâce à la croissance de son activité de concession de licences de données “Truth API”.

Le chiffre d'affaires a bondi de 205% pour atteindre 3,0 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre.