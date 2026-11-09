Le chiffre d'affaires de Trump Media a plus que triplé au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Trump Media & Technology Group DJT.O a annoncé lundi un chiffre d’affaires au troisième trimestre qui a plus que triplé par rapport à l’année précédente, porté par la croissance de son activité de concession de licences de données “Truth API”.

Fondé par le président américain Donald Trump et connu pour sa plateforme Truth Social, Trump Media & Technology Group s'efforce de plus en plus de se transformer d'une entreprise de réseaux sociaux en une société de technologie et d'investissement aux activités plus diversifiées.

En début d’année, Trump Media a lancé “Truth API” , qu’elle décrit comme un flux de données par abonnement offrant un accès sous licence et à faible latence aux publications de Truth Social accessibles au public.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que Truth Social avait signé des contrats avec Bloomberg, Susquehanna International Group et Jump Trading, les abonnés payant entre 60 000 et 100 000 dollars par mois pour bénéficier d’un accès plus rapide aux publications de Truth Social.

Truth API a généré 1,8 million de dollars de chiffre d’affaires par abonnement, s’imposant comme le principal moteur de croissance de Trump Media.

La société a enregistré un résultat net de 409,7 millions de dollars, principalement grâce aux plus-values liées à l’appréciation de la valeur de ses actifs numériques et de ses investissements. Ce résultat contraste avec la perte nette de 54,8 millions de dollars enregistrée un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires a bondi de 205% pour atteindre 3,0 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre.