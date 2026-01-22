Le chiffre d'affaires de Procter & Gamble est inférieur aux estimations en raison de la faiblesse des dépenses aux États-Unis

Le bénéfice ajusté dépasse les attentes malgré une baisse du chiffre d'affaires

La faiblesse des dépenses de consommation affecte les catégories principales telles que les détergents et le papier hygiénique

Les produits de beauté enregistrent une croissance dans un contexte de baisse globale du volume des ventes

Procter & Gamble PG.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, freiné par la faiblesse des dépenses de consommation dans les catégories de base telles que les détergents à lessive et le papier hygiénique aux Etats-Unis, qui a éclipsé la vigueur de ses produits de beauté.

Le bénéfice ajusté a dépassé les objectifs dans une performance mitigée pour le fabricant américain de biens de consommation, dont les résultats sont considérés comme un indicateur de la santé de l'industrie, alors que de nombreux clients ont du mal à joindre les deux bouts.

Pour les trois mois se terminant le 31 décembre, P&G a déclaré des ventes nettes de 22,21 milliards de dollars, contre des estimations de 22,28 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ces résultats signifient que l'entreprise est en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels dans un contexte géopolitique et de consommation difficile, a déclaré Shailesh Jejurikar, qui a pris ses fonctions de directeur général le 1er janvier.

Les actions de P&G, la plus grande entreprise de biens de consommation au monde en termes de capitalisation boursière, étaient en baisse d'environ 2 % dans les échanges avant bourse.

La marge brute de base de P&G a baissé pour le cinquième trimestre consécutif, en partie à cause des tarifs douaniers et des investissements dans des emballages de tailles différentes pour attirer les consommateurs désireux d'économiser de l'argent.

Les ménages à faible revenu ont réduit leurs dépenses, même pour les produits de première nécessité, alors qu'ils sont confrontés à des prix élevés, à un marché de l'emploi tiède et à une incertitude géopolitique plus large.

Cette situation a été exacerbée par la fermeture du gouvernement qui a retardé les paiements de l'aide alimentaire en octobre et en novembre. Le directeur financier de P&G, Andre Schulten, a noté début décembre que les ventes avaient baissé de dans toutes les catégories aux États-Unis en raison de la fermeture du gouvernement.

Le volume global des ventes a baissé de 1 % au deuxième trimestre, avec des baisses dans trois des cinq catégories déclarées par l'entreprise, et une augmentation uniquement pour l'activité beauté, qui a été une exception au cours de l'année écoulée, les consommateurs continuant à acheter des produits d'auto-soins. Les prix ont augmenté de 1 %.

P&G a également augmenté les prix de certains de ses produits pour compenser l'impact des droits de douane à l'importation du président américain Donald Trump. Des prix plus élevés et une certaine innovation dans ses produits de soins capillaires et personnels, qui comprennent les marques Pantene et Olay, ont aidé le volume à augmenter de 3 % dans la catégorie des produits de beauté, qui représente environ 18 % des ventes totales de l'entreprise.

Hors éléments exceptionnels, P&G a annoncé un bénéfice par action de 1,88 $, contre des estimations de 1,86 $, et a maintenu ses objectifs annuels en matière de bénéfices et de ventes.

Toutefois, P&G a réduit son objectif de croissance annuelle du bénéfice net par action à 1 % à 6 %, contre 3 % à 9 % prévus précédemment, en raison de charges de restructuration plus élevées.

Ces dernières années, P&G a abandonné des activités peu performantes, les dernières étant les barres de lavage en Inde et aux Philippines, afin d'adapter son portefeuille à l'évolution des tendances des dépenses de consommation sur les marchés d'outre-mer. L'entreprise prévoit de supprimer environ 7 000 postes non liés à la fabrication sur une période de deux ans.