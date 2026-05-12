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Le chiffre d'affaires de l'opérateur de satellites SES bondit de 80 % grâce à l'essor de la connectivité dans les avions
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 08:10

L'opérateur de satellites luxembourgeois SES SESFg.LU a publié mardi des résultats du premier trimestre conformes aux attentes du marché et a réitéré ses prévisions annuelles, soulignant la forte dynamique de ses activités dans les secteurs de l'aviation et des infrastructures européennes.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 847 millions d'euros (996 millions de dollars) au cours du trimestre, en hausse de 80 % en glissement annuel à taux de change constant. La société a signé de nouveaux contrats et renouvellements d'une valeur totale de 306 millions d'euros au cours de cette période de trois mois.

Le secteur de l'aviation s'est particulièrement distingué, a déclaré le directeur général Adel Al-Saleh dans un communiqué, avec des engagements obtenus pour plus de 40 avions long-courriers destinés à Japan Airlines 9201.T .

SES et Boeing BA.N ont également franchi une étape importante vers une solution d'installation en usine du système multi-orbite sur tous les modèles d'avions Boeing, a-t-il ajouté. “Au cours du trimestre, notre activité Aviation a bénéficié de la présence de près de 600 avions équipés du système de connectivité en vol multi-orbites de SES, offrant un accès Internet rapide et fiable à des millions de passagers”, a déclaré Al-Saleh.

Sur le front des infrastructures européennes, SES et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial ont prolongé l'accord de service du satellite EGNOS GEO-1 jusqu'en 2030, contribuant ainsi au maintien de services de navigation de haute précision pour l'aviation et d'autres utilisateurs critiques à travers l'Europe.

SES continue également de progresser dans le cadre des commandes pour le programme IRIS², en collaborant étroitement avec la Commission européenne pour valider le coût du projet, les exigences techniques et les délais de livraison.

La société a déclaré qu'elle restait attachée à la vision de l'Union européenne d'une infrastructure de connectivité spatiale souveraine.

(1 $ = 0,8508 euros)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des précisions sur les activités aéronautiques et d'infrastructure aux paragraphes 1 et 3 à 6.)

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