Le chiffre d'affaires de Klarna au troisième trimestre dépasse les estimations pour son premier rapport de résultats après l'introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du jour de la semaine au paragraphe 1)

La fintech suédoise Klarna

KLAR.N a fait état mardi d'un bond de 26% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, dépassant les attentes dans son premier rapport en tant que société publique, et prévoit que le chiffre d'affaires dépassera le milliard de dollars au cours du trimestre en cours, soutenu principalement par la croissance sur les marchés américains.

Le prêteur de solutions de paiement différé, qui est entré en bourse en septembre, a déclaré un chiffre d'affaires de 903 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 882 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a toutefois enregistré une perte nette de 95 millions de dollars, contre un bénéfice de 12 millions de dollars l'année précédente.