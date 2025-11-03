Le chiffre d'affaires de Hims and Hers dépasse les estimations grâce à une forte croissance du nombre d'abonnés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La société Hims and Hers Health

HIMS.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre lundi, grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés et à l'élargissement de son offre de soins de santé personnalisés.

La société et ses rivaux ont lancé des programmes qui offrent des versions "personnalisées" du semaglutide, l'ingrédient actif du médicament amaigrissant Wegovy, à des doses qui ne sont pas accessibles par les fabricants de marque, à la suite de l'interdiction par le gouvernement de la production en masse de copies de ces médicaments.

Le nombre d'abonnés de Hims and Hers est passé à 2,47 millions, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente, tandis que le revenu mensuel en ligne par abonné moyen a augmenté de 19 % pour atteindre 80 dollars.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges après bourse lundi.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 600 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 580,2 millions de dollars.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 6 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 10 cents par action, selon les données de LSEG.