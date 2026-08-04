Le chiffre d'affaires de Gilead au deuxième trimestre progresse de 8 %, dépassant les prévisions de Wall Street

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* La société affiche une perte ajustée de 6,75 dollars par action, invoquant les coûts d'acquisition

* Le chiffre d'affaires progresse de 10 % pour atteindre 7,8 milliards de dollars, dépassant les prévisions

* Les ventes de Yeztugo s'élèvent à 232 millions de dollars pour le trimestre

par Deena Beasley

Gilead Sciences GILD.O a annoncé mardi que ses ventes de produits au deuxième trimestre avaient progressé de 8 %, portées par une croissance à deux chiffres de ses médicaments contre le VIH, mais la société a enregistré une perte trimestrielle en raison des coûts liés à une série d'acquisitions.

Le chiffre d’affaires global de la société a progressé de 10 % pour atteindre 7,8 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street qui s’élevaient à 7,4 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Gilead a attribué ces résultats aux ventes soutenues de ses produits contre le VIH, du médicament anticancéreux Trodelvy et du médicament contre les maladies hépatiques Livdelzi.

“Les ventes liées au VIH ont progressé de 12 %, reflétant la vigueur continue des traitements et l’expansion rapide de notre activité de prophylaxie pré-exposition (PrEP), ce qui confirme nos prévisions de hausse du chiffre d’affaires de notre activité de base pour 2026”, a déclaré Daniel O’Day, directeur général de Gilead, dans un communiqué.

Pour l’ensemble de l’année, la société de biotechnologie californienne a légèrement revu à la hausse la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d’affaires et réduit ses prévisions de perte.

Gilead a indiqué qu’elle tablait désormais sur une perte ajustée pour 2026 comprise entre 65 cents et 30 cents par action, contre une fourchette précédente allant de 1,65 dollar à 65 cents de perte. Elle prévoit désormais un chiffre d’affaires compris entre 30,1 milliards et 30,4 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 30 milliards à 30,4 milliards de dollars.

Au deuxième trimestre, Gilead a enregistré une perte ajustée par action de 6,75 dollars, alors que les analystes de Wall Street tablaient en moyenne sur une perte de 7,24 dollars. La perte nette du trimestre s’est élevée à 8,45 dollars par action.

Gilead avait précédemment signalé une charge de 9,08 dollars par action résultant des opérations d’acquisition de la société de thérapie cellulaire Arcellx , du développeur de médicaments auto-immuns Ouro Medicines et du développeur de médicaments anticancéreux Tubulis .

Les ventes trimestrielles de Yeztugo, un médicament de prévention du VIH administré par injection deux fois par an et lancé aux États-Unis l’année dernière, ont totalisé 232 millions de dollars, dépassant les 210 millions de dollars prévus par Wall Street. Gilead a déclaré que ces chiffres renforçaient sa confiance dans la capacité du médicament à atteindre 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année.

Les ventes trimestrielles de Descovy, un médicament oral plus ancien contre le VIH également utilisé pour prévenir l’infection, ont bondi de 48 %, un résultat supérieur aux attentes, pour atteindre 967 millions de dollars. Les analystes avaient estimé les ventes de Descovy à 801 millions de dollars pour le trimestre.

Les ventes du médicament anti-VIH Biktarvy ont augmenté de 7 % pour atteindre 3,8 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 3,63 milliards de dollars.

Gilead a indiqué que les ventes de son portefeuille de produits destinés au traitement des maladies hépatiques avaient augmenté de 10 % pour atteindre 877 millions de dollars, tandis que celles des produits de thérapie cellulaire avaient chuté de 14 % à 417 millions de dollars, reflétant une concurrence accrue.

Les ventes du médicament anticancéreux Trodelvy ont augmenté de 26 % pour atteindre 457 millions de dollars, tandis que celles du médicament contre la COVID-19, Veklury, ont chuté de 81 % pour s’établir à 23 millions de dollars.

Victoire pour Gilead: lundi, la plus haute juridiction californienne a ordonné le rejet des plaintes pour négligence liées à la décision prise par l’entreprise, il y a plus de 20 ans, de cesser le développement d’un médicament contre le VIH considéré comme présentant un avantage en termes de sécurité par rapport aux autres options disponibles à l’époque.