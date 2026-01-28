Le chiffre d'affaires de General Dynamics augmente au quatrième trimestre grâce à la vigueur de ses activités dans le domaine de la défense

(Ajout de détails sur le chiffre d'affaires et le bénéfice aux paragraphes 4 à 6)

General Dynamics GD.N a affiché une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mercredi, grâce à la croissance de ses segments de systèmes de combat et de marine.

Alors que l'incertitude géopolitique et les conflits mondiaux ont continué à stimuler la demande d'armes et de munitions au cours du trimestre, l'activité marine de General Dynamics a bénéficié de l'amélioration des conditions de la chaîne d'approvisionnement et du soutien des investissements gouvernementaux dans les programmes de sous-marins à propulsion nucléaire de classe Columbia et Virginia.

Le segment des systèmes de combat, qui fabrique des véhicules de combat, des systèmes d'armes et des munitions, a également bénéficié d'une demande internationale croissante, en particulier en Europe.

Au cours du trimestre, les réservations de la société ont été 1,6 fois supérieures à sa facturation, ce qui témoigne de la solidité du carnet de commandes global.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, le chiffre d'affaires trimestriel total a augmenté de près de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 14,38 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 13,81 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice de la société s' est élevé à 1,14 milliard de dollars, soit 4,17 dollars par action,contre 1,15 milliard de dollars, soit 4,15 dollars par action, il y a un an.