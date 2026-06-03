Le chiffre d'affaires de Broadcom au deuxième trimestre est inférieur aux prévisions, sous l'effet d'une concurrence accrue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long de l'article, met à jour les cours des actions)

Broadcom AVGO.O n'a pas répondu aux attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre mercredi, la concurrence accrue sur le marché des semi-conducteurs sur mesure ayant pesé sur les bénéfices tirés de ses puces d'IA, entraînant une chute de plus de 7 % de son action en séance prolongée.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est établi à 22,19 milliards de dollars, manquant les estimations de 22,27 milliards de dollars, alors que Broadcom est en concurrence avec Nvidia NVDA.O dont les processeurs graphiques dominants restent la norme industrielle pour les charges de travail d'IA.

Des concurrents tels que Marvell Technology MRVL.O gagnent également du terrain auprès de clients hyperscale clés. Fin mai, Marvell a déclaré que son activité de puces sur mesure dépasserait les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2029, et a prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations.

Pourtant, Broadcom a été l'un des principaux bénéficiaires de la course à l'IA, développant des puces sur mesure pour des hyperscalers tels que Meta META.O et Google GOOGL.O d'Alphabet.

“Le chiffre d'affaires des semi-conducteurs liés à l'IA au deuxième trimestre, qui s'élève à 10,8 milliards de dollars, a augmenté de 143 % en glissement annuel, dépassant nos prévisions, grâce à la demande croissante d'accélérateurs d'IA sur mesure et de réseaux d'IA”, a déclaré le directeur général Hock Tan. Alors que le secteur de l'IA évolue rapidement, les capacités et les exigences en matière d'apprentissage automatique varient considérablement d'une entreprise à l'autre, ce qui conduit les grandes entreprises du cloud à construire leurs propres processeurs afin de réduire les coûts et de personnaliser les charges de travail.

Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 29,4 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 28,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

“Au troisième trimestre, nous prévoyons que le chiffre d'affaires des semi-conducteurs liés à l'IA augmentera de plus de 200 % en glissement annuel pour atteindre 16,0 milliards de dollars”, a déclaré M. Tan.