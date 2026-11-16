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Le chiffre d'affaires de Baidu au troisième trimestre recule de 1 %, conformément aux prévisions du marché
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 10:14

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La société chinoise Baidu 9888.HK , BIDU.O a annoncé lundi un chiffre d'affaires trimestriel conforme aux estimations du marché, la forte demande pour ses services de cloud computing basés sur l'IA ayant été contrebalancée par la faiblesse de son activité principale, la publicité.

L'action Baidu, cotée aux États-Unis, reculait de plus de 1 % en pré-ouverture.

Baidu a réalisé d'importants investissements pour se développer dans le cloud computing, les dépenses des entreprises en matière d'intelligence artificielle ayant stimulé la demande. Ces dépenses ont contribué à faire progresser de 37 % le chiffre d'affaires du segment d'activité lié à l'IA de Baidu, à 13,2 milliards de yuans (1,98 milliard de dollars).

À elles seules, les recettes liées à l’infrastructure cloud dédiée à l’IA ont bondi de 94 % pour atteindre 8,2 milliards de yuans au cours du trimestre clos le 30 septembre.

Mais les investisseurs craignent que Baidu ne soit en train de prendre du retard sur ses concurrents dans le domaine de l’IA, tels que le leader du commerce électronique Alibaba 9988.HK et des start-ups comme DeepSeek et Moonshot, en raison de l’absence de mises à jour majeures de son modèle d’IA Ernie.

Baidu a présenté ce mois-ci une avant-première de son modèle Ernie 5.5 Flash, vantant ses capacités en matière de codage, de modélisation 3D et de création de contenu. Cependant, cette avant-première a suscité un engouement bien plus modéré de la part du public que les précédentes versions d’Ernie.

Néanmoins, les performances des services liés à l’IA ont contribué à compenser le ralentissement de la demande dans l’activité phare de Baidu, la publicité en ligne, où les annonceurs ont réduit leurs budgets en raison de la faiblesse des dépenses de consommation dans un contexte économique morose.

Le chiffre d'affaires des services de marketing en ligne de Baidu a reculé de 22 % pour s'établir à 11,9 milliards de yuans au cours du trimestre.

Le géant de la recherche sur Internet a annoncé un chiffre d’affaires de 30,81 milliards de yuans (4,62 milliards de dollars) pour la période juillet-septembre, contre une moyenne de 30,86 milliards de yuans issue des estimations de 15 analystes compilées par LSEG.

(1 dollar = 6,6702 yuans renminbi)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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