Le chiffre d'affaires d'OpenAI au premier semestre a augmenté de 16 % pour atteindre environ 4,3 milliards de dollars, rapporte The Information

OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars de revenus au cours du premier semestre 2025, soit environ 16 % de plus que l'année dernière, a rapporté The Information lundi, citant les informations financières communiquées aux actionnaires.

OpenAI a déclaré avoir brûlé 2,5 milliards de dollars, en grande partie en raison de ses coûts de recherche et de développement pour développer l'intelligence artificielle et pour faire fonctionner ChatGPT, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.