 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 078,89
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le chiffre d'affaires d'OpenAI au premier semestre a augmenté de 16 % pour atteindre environ 4,3 milliards de dollars, rapporte The Information
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 06:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars de revenus au cours du premier semestre 2025, soit environ 16 % de plus que l'année dernière, a rapporté The Information lundi, citant les informations financières communiquées aux actionnaires.

OpenAI a déclaré avoir brûlé 2,5 milliards de dollars, en grande partie en raison de ses coûts de recherche et de développement pour développer l'intelligence artificielle et pour faire fonctionner ChatGPT, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Valeurs associées

MICROSOFT
514,6000 USD NASDAQ +0,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank