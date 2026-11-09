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Le chiffre d'affaires d'EVgo au troisième trimestre est inférieur aux prévisions, le cours de l'action recule
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 15:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** Les actions d'EVgo EVGO.O ), opérateur de réseaux de recharge, reculent de 2,1% à 1,79 dollar en pré-ouverture

** La société affiche un chiffre d'affaires de 91,4 millions de dollars au troisième trimestre, en baisse de 1% par rapport à l'année précédente et inférieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 94,5 millions de dollars – données compilées par LSEG

** EVgo prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires compris entre 375 et 400 millions de dollars, en baisse par rapport à ses estimations précédentes de 400 à 430 millions de dollars

** La perte nette du troisième trimestre 2026 s'aggrave de 74% en glissement annuel pour s'établir à 49,2 millions de dollars

** La société a annoncé la semaine dernière que son conseil d’administration examinait une proposition non sollicitée de privatisation émanant de LS Power

** Sur 10 analystes, 6 recommandent de “conserver” le titre, 3 de “l'acheter” et un de “l'acheter fermement”; leur objectif de cours médian est de 2 dollars – LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 37,1% depuis le début de l'année

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