Le chiffre d'affaires d'Etsy est inférieur aux prévisions pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout de détails au paragraphe 4)

Le marché en ligne Etsy ETSY.O n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre jeudi, indiquant un ralentissement de la demande de cadeaux personnalisés et de produits artisanaux dans un contexte d'incertitude économique persistante.

Les actions de la société, cependant, ont bondi de 18% dans les échanges avant bourse, après qu'elle a vendu sa plateforme de revente de mode axée sur la génération Z Depop à EBay

EBAY.O pour près de 1,2 milliard de dollars mercredi soir.

Etsy a déclaré un chiffre d'affaires de 881,63 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 884,90 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a également prévu que les ventes brutes de marchandises - un indicateur clé pour mesurer les ventes - se situeraient entre 2,38 et 2,43 milliards de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2026. Elle avait déclaré des ventes brutes de marchandises de 2,8 milliards de dollars pour la même période il y a un an.