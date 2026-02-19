 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le chiffre d'affaires d'Etsy est inférieur aux prévisions pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout de détails au paragraphe 4)

Le marché en ligne Etsy ETSY.O n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre jeudi, indiquant un ralentissement de la demande de cadeaux personnalisés et de produits artisanaux dans un contexte d'incertitude économique persistante.

Les actions de la société, cependant, ont bondi de 18% dans les échanges avant bourse, après qu'elle a vendu sa plateforme de revente de mode axée sur la génération Z Depop à EBay

EBAY.O pour près de 1,2 milliard de dollars mercredi soir.

Etsy a déclaré un chiffre d'affaires de 881,63 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 884,90 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a également prévu que les ventes brutes de marchandises - un indicateur clé pour mesurer les ventes - se situeraient entre 2,38 et 2,43 milliards de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2026. Elle avait déclaré des ventes brutes de marchandises de 2,8 milliards de dollars pour la même période il y a un an.

Valeurs associées

EBAY
82,1600 USD NASDAQ +2,76%
ETSY
44,020 USD NYSE -0,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank