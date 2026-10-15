Le chiffre d'affaires d'Anthropic au troisième trimestre bondit de 45 % pour atteindre près de 17 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Milana Vinn

Le chiffre d'affaires d'Anthropic au troisième trimestre a augmenté de 45 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 16,8 milliards de dollars, selon un investisseur ayant assisté mercredi à San Francisco à une réunion pré-introduction en bourse avec la direction d'Anthropic.

Le chiffre d'affaires s'élevait à 4,7 milliards de dollars au premier trimestre et à 11,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, selon cette personne qui a participé à la journée des investisseurs organisée pour familiariser les investisseurs potentiels avec Anthropic avant son introduction en bourse très attendue.

Cette introduction en bourse devrait précéder celle de son concurrent OpenAI, faisant d’Anthropic un premier test de l’appétit des investisseurs pour les développeurs d’IA fortement déficitaires qui visent une expansion à très grande échelle. Son entrée en bourse devrait être repoussée jusqu’après les élections de mi-mandat américaines de novembre, a rapporté Reuters.

L’examen minutieux des finances des entreprises d’IA s’est intensifié, alors qu’elles investissent massivement dans les puces, les centres de données et la puissance de calcul nécessaires au développement et à l’exploitation de modèles de plus en plus puissants.

Visant une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars, Anthropic cherche à convaincre les investisseurs que la croissance fulgurante de son chiffre d’affaires pourra à terme dépasser les coûts colossaux liés à la construction et à l’exploitation de systèmes d’IA.

La société s’est engagée à consacrer des centaines de milliards de dollars à des dépenses futures dans le cadre d’accords à long terme portant sur des services cloud, la puissance de calcul et les infrastructures, a révélé Reuters en exclusivité le mois dernier .

Fondée par d’anciens dirigeants d’OpenAI, Anthropic s’est imposée comme l’un des principaux développeurs d’IA générative grâce à sa famille de modèles "Claude". Son expansion a été soutenue par Google GOOGL.O d’Alphabet et Amazon AMZN.O , qui sont à la fois des investisseurs, des fournisseurs de puissance de calcul et d’importants partenaires de distribution, ainsi que des concurrents dans le domaine de l’IA.

Anthropic a également cherché à se démarquer en mettant l’accent sur la sécurité de l’IA, mettant en garde contre les dangers posés par des systèmes de plus en plus performants, alors même qu’elle participe à la course au développement et à la commercialisation de modèles plus puissants.

Ses recherches ont révélé que ses propres agents d’IA avaient adopté des comportements inquiétants dans des environnements de test, notamment en divulguant des informations sensibles et en sabotant du code, bien que l’entreprise ait déclaré n’avoir constaté aucune preuve d’un tel dérapage dans les déploiements en conditions réelles.