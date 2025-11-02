Le chef du Pentagone préconise des liens étroits avec le Viêt Nam dans le cadre de négociations prolongées sur la fourniture d'armes

Hegseth arrive à Hanoi après des réunions en Malaisie

Des entretiens devraient avoir lieu sur la fourniture d'avions militaires C-130, selon des sources

Les hélicoptères Chinook et S-92 pourraient également être concernés, selon une source

Les Etats-Unis souhaitent approfondir leurs liens militaires avec le Vietnam, a déclaré dimanche le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, au début d'une visite à Hanoi, dans le cadre de discussions prolongées sur la fourniture potentielle d'équipements militaires à l'ancien ennemi de Washington.

M. Hegseth devrait rencontrer le chef du Parti communiste vietnamien To Lam, le président Luong Cuong et le ministre de la Défense Phan Van Giang, a indiqué un responsable vietnamien informé de la visite.

"L'approfondissement de la coopération militaire () profitera à nos deux pays", a déclaré M. Hegseth, qui est arrivé dans la capitale vietnamienne après des réunions en Malaisie avec des homologues asiatiques , avant de rencontrer M. Giang.

Les États-Unis ont déjà livré trois garde-côtes aux garde-côtes vietnamiens et trois avions d'entraînement T-6, sur une commande de 12, et ont l'intention d'en faire plus, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, le ministère vietnamien de la défense a déclaré que les deux gouvernements avaient convenu de continuer à promouvoir la coopération en matière de sécurité, y compris dans des domaines tels que l'industrie de la défense.

Les discussions sur les livraisons d'armes américaines devraient dominer l'ordre du jour, selon le fonctionnaire et une autre source vietnamienne informée de la question.

Tous deux ont mentionné les avions de transport militaire Lockheed Martin LMT.N C-130 Hercules parmi les points à discuter. Un fonctionnaire américain a également confirmé que les C-130 seraient abordés lors des discussions.

Une des sources vietnamiennes a déclaré que la fourniture d'hélicoptères américains pourrait également être discutée, en particulier les Lockheed Martin S-92 et les Boeing BA.N Chinooks.

Il n'était pas clair si un accord ou une annonce serait fait dimanche, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être identifiées car l'information n'était pas publique.

Boeing a renvoyé les questions sur le sujet aux deux gouvernements.

Le gouvernement vietnamien, le Pentagone et Lockheed Martin n'ont pas répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

AVIONS ET HÉLICOPTÈRES EN DISCUSSION

Le pays d'Asie du Sud-Est, qui dépend fortement des armes russes, cherche depuis des années à diversifier son arsenal.

Les discussions avec les États-Unis, qui ont levé un embargo sur les armes en 2016, ont pris de l'ampleur sous l'administration Biden, mais n'ont pas encore abouti à une annonce officielle.

Reuters a rapporté l'année dernière des discussions pour la vente d'avions C-130 au ministère vietnamien de la défense, et en juillet un accord préliminaire sur deux hélicoptères S-92 après des années de discussions sur la question avec ses forces de sécurité publique.

L'achat éventuel de deux ou trois hélicoptères Chinook par la police vietnamienne est également en cours de discussion, a déclaré l'une des sources.

En décembre, un journal contrôlé par la police a déclaré qu'un nouvel aéroport en cours de développement près de Hanoi pourrait accueillir des hélicoptères Chinook CH-47D et d'autres modèles.

Le Chinook est le seul appareil mentionné dans le rapport qui n'est pas utilisé par les forces vietnamiennes.