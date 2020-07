Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chef du design de Seat rejoint Renault-Automotive News Europe Reuters • 27/07/2020 à 14:25









PARIS, 27 juillet (Reuters) - Le directeur du design de Seat, Alejandro Mesonero-Romanos, a quitté la marque espagnole du groupe Volkswagen VOWG_p.DE pour rejoindre Renault RENA.PA , rapporte lundi Automotive News Europe. Selon la publication spécialisée, qui cite une source au fait de la situation, il vient prêter main forte à l'actuel directeur du design de Renault, le néerlandais Laurens van den Acker, artisan du renouvellement stylistique de l'intégralité de la gamme au losange entre 2012 et 2016. Un porte-parole de Renault a déclaré qu'il ne commentait pas les rumeurs de presse. Un porte-parole de Seat a confirmé le départ d'Alejandro Mesonero-Romanos, mais sans dire vers où. A la tête du design de Seat pendant dix ans, avec à son crédit la toute nouvelle Leon, la gamme Cupra et les SUV Arona, Ateca et Tarraco, il rejoindrait ainsi l'ancien directeur de Seat, Luca de Meo. Celui-ci est devenu officiellement le 1er juillet nouveau directeur général de Renault avec pour mission de donner un nouveau souffle à un constructeur engagé dans un plan drastique d'économies après avoir accusé l'an dernier sa première perte en dix ans. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L'article du xx: https: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.36% VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.58%