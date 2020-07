Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chef du design de Seat rejoint Renault Reuters • 27/07/2020 à 18:53









(Actualisé avec confirmation) PARIS, 27 juillet (Reuters) - Le directeur du design de Seat, Alejandro Mesonero-Romanos, a quitté la marque espagnole du groupe Volkswagen VOWG_p.DE pour rejoindre Renault RENA.PA , annonce lundi le constructeur français confirmant une information révélée par Automotive News Europe. Renault précise qu'il prendra ses fonctions le 1er octobre prochain et sera rattaché au Néerlandais Laurens van den Acker, directeur du design industriel, artisan du renouvellement stylistique de l'intégralité de la gamme au losange entre 2012 et 2016. A la tête du design de Seat pendant dix ans, avec à son crédit la toute nouvelle Leon, la gamme Cupra et les SUV Arona, Ateca et Tarraco, le designer madrilène âgé de 52 ans rejoint l'ancien directeur de Seat, Luca de Meo. Celui-ci est devenu officiellement le 1er juillet nouveau directeur général de Renault avec pour mission de donner un nouveau souffle à un constructeur engagé dans un plan drastique d'économies après avoir accusé l'an dernier sa première perte en dix ans. Alejandro Mesonero-Romanos a déjà travaillé chez Renault, où il a dirigé plusieurs projets de design, avant de rejoindre Seat. "Je suis convaincu qu'Alejandro, qui connaît déjà le Groupe Renault, nous aidera pleinement à relever les futurs défis qui attendent nos marques", réagit Laurens van den Acker dans le communiqué officialisant son arrivée. (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault et Henri-Pierre André)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.18% VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.38%