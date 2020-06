Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chef du commando de l'attaque de Kafolo arrêté en Côte d'Ivoire Reuters • 22/06/2020 à 15:31









ABIDJAN, 22 juin (Reuters) - Le chef du commando djihadiste à l'origine de l'attaque menée le 10 juin dernier contre une base des forces de sécurité ivoiriennes à Kafolo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, a été arrêté dimanche, a annoncé lundi le ministre ivoirien de la Défense Hamed Bakayoko. "Le chef du commando qui a mené l'action a été pris hier", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie militaire à Abidjan. "Beaucoup de ces personnes qui ont commis cet acte criminel, terroriste, sont sous les verrous." "Hier encore, on me rendait compte des arrestations très importantes de personnes qui étaient directement en action et on a retrouvé certaines photos dans leurs portables qui montrent ce qu'ils ont filmé", a-t-il ajouté. L'attaque de Kafolo, qui a fait au moins dix morts parmi les militaires, est la plus meurtrière en Côte d'Ivoire depuis l'attaque d'un commando armé d'Al Qaïda au Maghreb islamique en mars 2016 contre la station balnéaire de Grand Bassam, où 19 personnes avaient perdu la vie . (Ange Aboa, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.