Le chef de la diplomatie nord-coréenne aurait été remplacé

SEOUL, 18 janvier (Reuters) - Le chef de la diplomatie nord-coréenne Ri Yong-ho a été remplacé, rapporte samedi le site d'information basé à Séoul NK News, spécialisé sur la Corée du Nord. Pyongyang devrait dévoiler le nom de son successeur jeudi prochain, ajoute le site, citant des sources anonymes. Né en 1956, Ri Yong-ho est le fils de Ri Myong-je, ancien directeur adjoint du département de l'organisation et de la direction (OGD), un puissant organe du Parti des travailleurs (au pouvoir) qui supervise les nominations de hauts fonctionnaires, selon le ministère sud-coréen de l'Unification. Ri Myong-je a également été rédacteur en chef à l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Ri Yong-ho, qui parle un anglais courant, a occupé plusieurs postes de haut niveau en lien avec l'Occident. Il a été notamment ambassadeur à Londres entre 2003 et 2007 et a representé la Corée du Nord lors des "pourparlers à six" sur le programme nucléaire de Pyongyang. Son absence lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, à laquelle il avait participé les trois années précédentes, a été remarquée. (Heekyong Yang et Hyonhee Shin, version française Jean-Stéphane Brosse)

