Le chef de la diplomatie européenne lundi en Iran

BRUXELLES, 2 février (Reuters) - Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, est attendu lundi en Iran pour des entretiens avec le président Hassan Rohani et le ministre des Affaires étrangères Javad Zarif sur les voies d'une désescalade régionale et les moyens de préserver l'accord nucléaire de 2015. Le Haut représentant a annoncé le 24 janvier qu'il prolongeait le délai laissé à la négociation avec l'Iran dans le cadre du "mécanisme de résolution des différends" prévu par l'accord de 2015 sur le programme nucléaire de la République islamique. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont annoncé le 14 janvier leur intention d'activer ce mécanisme, une décision que les trois pays justifient par les initiatives de l'Iran dérogeant à certaines des règles édictées à Vienne il y a quatre ans et demi. (Francesco Guarascio)

