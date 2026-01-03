Le chef de l'ONU sur le Venezuela : L'action des États-Unis crée un "dangereux précédent"

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est profondément alarmé par l'action des États-Unis au Venezuela qui crée "un dangereux précédent", a déclaré son porte-parole dans un communiqué samedi.

"Le Secrétaire général continue de souligner l'importance du plein respect - par tous - du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Il est profondément préoccupé par le fait que les règles du droit international n'ont pas été respectées", a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.