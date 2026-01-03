 Aller au contenu principal
Le chef de l'ONU sur le Venezuela : L'action des États-Unis crée un "dangereux précédent"
information fournie par Reuters 03/01/2026 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est profondément alarmé par l'action des États-Unis au Venezuela qui crée "un dangereux précédent", a déclaré son porte-parole dans un communiqué samedi.

"Le Secrétaire général continue de souligner l'importance du plein respect - par tous - du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Il est profondément préoccupé par le fait que les règles du droit international n'ont pas été respectées", a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.

Valeurs associées

CHEVRON
155,870 USD NYSE +2,28%
Gaz naturel
3,62 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,83 USD Ice Europ -0,13%
Pétrole WTI
57,33 USD Ice Europ -0,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

