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Le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants estime que les législateurs ont besoin de réponses concernant Nvidia et souhaite que des restrictions soient imposées sur les ventes de puces à la Chine
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 21:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a déclaré lundi que le Congrès avait besoin de plus d’explications après que des informations ont révélé que Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , avait été la cible d’une opération de renseignement étrangère.

M. Jeffries a également indiqué qu’il souhaitait que des restrictions sur les ventes de puces électroniques à la Chine soient inscrites dans un projet de loi du Sénat, qui devrait être adopté dans le cadre de la loi annuelle sur la défense. “Il est clair que le Congrès a besoin de plus d’informations” sur ce qui s’est passé chez Nvidia, a déclaré M. Jeffries, ajoutant qu’il existait “de réelles préoccupations auxquelles il faut répondre concernant la situation de Nvidia”.

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