Le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants estime que les législateurs ont besoin de réponses concernant Nvidia et réclame des restrictions sur les puces chinoises

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(Ajoute des précisions dans les paragraphes 3 à 7)

par David Shepardson

Le chef de file démocrate à la Chambre des représentants américaine , Hakeem Jeffries, a déclaré lundi que le Congrès avait besoin de plus d'explications après la publication d'informations selon lesquelles Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , aurait été la cible d'une opération de renseignement étrangère.

M. Jeffries a également appelé la Chambre des représentants à adopter un projet de loi annuel sur la défense incluant des restrictions sur les ventes de puces électroniques à la Chine , telles qu’elles figurent dans un projet de loi actuellement examiné par le Sénat américain.

“Il est clair que le Congrès a besoin de plus d’informations” sur ce qui s’est passé chez Nvidia, a déclaré M. Jeffries, ajoutant qu’il existait “de réelles préoccupations auxquelles il faut répondre concernant la situation de Nvidia”.

M. Jeffries a indiqué qu’une réunion d’information classifiée organisée lundi à l’intention des dirigeants du Congrès, en présence du directeur de la CIA John Ratcliffe et du directeur du renseignement national Jay Clayton, avait brièvement abordé le cas de Nvidia, mais s’était principalement concentrée sur l’Iran. “Nous allons avoir besoin d’un compte rendu complet portant spécifiquement sur la situation chez Nvidia afin que nous puissions tous faire toute la lumière sur ce qui s’est passé”, a déclaré M. Jeffries.

L’enquête interne menée par Nvidia faisait suite à un article de presse selon lequel M. Huang entretenait des relations étroites avec une femme d’affaires chinoise qui aurait transmis des informations à Pékin. M. Huang a déclaré aux employés de Nvidia qu’il avait été infidèle à son épouse, sans toutefois révéler les détails de cette relation.

Une version sénatoriale du projet de loi sur la défense contient des dispositions visant à donner au Congrès davantage de pouvoirs sur les puces d’IA destinées à la Chine, à inciter les alliés des États-Unis à restreindre les ventes d’équipements de fabrication de semi-conducteurs à la Chine et à obliger les entreprises à suivre la trace de leurs puces d’IA à l’étranger afin de lutter contre la contrebande.

Jeffries a déclaré qu’il “soutenait fermement” l’instauration de restrictions sur les ventes de puces américaines à la Chine dans la version finale du projet de loi annuel sur la défense.

On ignore si M. Jeffries prévoit de dissoudre la commission spéciale sur la Chine ou de créer une commission spéciale chargée de la politique en matière d’IA.