Le chef d'Exxon a demandé au président du Mozambique des garanties de sécurité pour le terminal gazier, selon le FT
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 06:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, le contexte du paragraphe 2)

Darren Woods, directeur général d'ExxonMobil XOM.N , a demandé la semaine dernière au président du Mozambique, Daniel Chapo, des garanties sur la sécurité d'un projet de terminal gazier de 30 milliards de dollars dans le pays, avant de prendre la décision de donner le feu vert au projet, a rapporté le Financial Times mardi.

M. Woods a fait part de ses inquiétudes concernant les dangers posés par une insurrection djihadiste dans la région de Cabo Delgado, au nord-est du Mozambique, où Exxon prévoit de construire la plus grande installation de GNL d'Afrique, selon le rapport, citant des sources ayant connaissance des discussions.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. La présidence mozambicaine n'a pas pu être jointe dans l'immédiat.

Les militants liés à l'État islamique ont lancé une insurrection dans la province septentrionale de Cabo Delgado, riche en gaz, en 2017, tuant des milliers de civils, détruisant les moyens de subsistance et déplaçant à l'intérieur du pays des centaines de milliers de personnes, selon les agences d'aide. L'insurrection a perturbé des projets énergétiques de plusieurs milliards de dollars.

M. Woods et M. Chapo ont également discuté des plans de TotalEnergies TTEF.PA pour reprendre les travaux sur une installation de GNL voisine en cours de développement par la major pétrolière française et lever un cas de force majeure, selon le FT.

TotalEnergies avait interrompu les travaux sur le projet et déclaré la force majeure en 2021 après que des insurgés aient attaqué la ville de Palma, dans le nord du pays, un centre logistique proche du site.

"Nous croyons fermement que le projet d'ExxonMobil, s'il est mis en œuvre, fera une énorme différence dans l'économie du Mozambique et, par conséquent, dans la vie des Mozambicains", a déclaré M. Chapo au FT dans un communiqué envoyé par courriel.

Un porte-parole d'Exxon a déclaré au FT que la société travaillait en étroite collaboration avec Total, le gouvernement mozambicain et ses partenaires dans le projet de GNL afin de s'assurer que les bonnes conditions sont réunies pour permettre une décision d'investissement finale sur le développement.

