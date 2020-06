Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chef d'état-major américain regrette d'avoir posé au côté de Trump Reuters • 11/06/2020 à 19:27









WASHINGTON, 11 juin (Reuters) - Le chef d'état-major interarmes des Etats-Unis, le général Mark Milley, a regretté jeudi d'être apparu au côté de Donald Trump le 1er juin dernier pour une photographie devant une église voisine de la Maison blanche qui a fait scandale. Cette visite du président américain, précédée d'une violente intervention des forces de l'ordre pour ouvrir la voie au chef de la Maison blanche face à des manifestants protestant pacifiquement contre les brutalités policières, a provoqué un virulent débat outre-Atlantique. Brandissant une Bible devant l'église Saint John, avec Milley et le secrétaire américain à la Défense Mark Esper à ses côtés, Donald Trump avait promis de mobiliser l'armée contre les violences émaillant certaines manifestations de protestation consécutives à la mort de George Floyd, un Noir de 46 ans, lors d'une interpellation policière. Ce recours à l'armée avait été écarté par la suite par Mark Esper. Plusieurs généraux à la retraite et l'ancien chef du Pentagone Jim Mattis ont vivement critiqué la présence du chef d'état-major face aux photographes, alors que l'armée américaine se doit d'être neutre et de défendre la Constitution, qui protège la liberté de manifester. "Je n'aurais pas dû être là", a admis le général Milley, qui s'était montré le même soir en tenue de camouflage dans les rues de Washington. "Ma présence à ce moment-là et dans cet environnement a donné l'impression que l'armée s'impliquait dans la politique intérieure." "C'était une erreur dont j'ai tiré les leçons, et dont j'espère que nous tirerons tous les leçons", a-t-il ajouté dans un discours pré-enregistré et diffusé devant la National Defense University. (Phil Stewart et Doina Chiacu, version française Jean-Stéphane Brosse)

