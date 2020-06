Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chef d'Aqmi tué par l'armée française au Mali - Parly Reuters • 05/06/2020 à 22:22









PARIS, 5 juin (Reuters) - Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), Abdelmalek Droukdel, a été tué par l'armée française lors d'une opération mercredi dans le nord du Mali, a annoncé vendredi la ministre des Armées Florence Parly sur son compte Twitter. "Le 3 juin, les forces armées françaises, avec le soutien de leurs partenaires, ont neutralisé l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdel, et plusieurs de ses proches collaborateurs, lors d'une opération dans le nord du Mali", a écrit Florence Parly. "Ce combat essentiel pour la paix et la stabilité dans la région vient de connaître un succès majeur", a-t-elle ajouté. (Jean-Stéphane Brosse, avec Tangi Salaün)

