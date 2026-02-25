Le chausseur Steven Madden suspend ses prévisions de bénéfices en raison de l'incertitude entourant les tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire de l'analyste au paragraphe 5, les détails au paragraphe 6, les commentaires du directeur général lors de la conférence téléphonique aux paragraphes 7 et 8)

Le chausseur Steven Madden SHOO.O a retenu mercredi ses prévisions de résultats pour 2026, citant l'incertitude récente sur les tarifs douaniers, dans les premiers signes visibles de nouvelles turbulences pour les entreprises qui se préparent à la prochaine action de Washington suite à la défaite de la Cour suprême la semaine dernière.

Dans un arrêt historique qui pourrait avoir des répercussions majeures sur l'économie mondiale, la Cour suprême a annulé les droits de douane considérables imposés par le président Donald Trump en vertu d'une loi destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale.

À la suite de cette décision, les États-Unis ont commencé à percevoir un nouveau droit de douane mondial temporaire de 10 % mardi, mais l'administration Trump s'efforce de le porter à 15 %, a déclaré un responsable de la Maison-Blanche.

Les entreprises de consommation ont été parmi les plus touchées par la volte-face du président Donald Trump sur les droits de douane, plusieurs d'entre elles ayant retiré leurs conseils financiers ou réduit leurs prévisions l'année dernière.

"La visibilité limitée est compréhensible compte tenu de la fluidité de l'environnement tarifaire américain et de l'incertitude quant à l'évolution des taux", ont déclaré les analystes de Telsey Advisory Group dans une note.

Steven Madden a transféré une grande partie de sa production hors de Chine en avril et mai de l'année dernière après l'imposition de droits de douane de 145 % sur les importations chinoises, ce qui a incité les détaillants à réduire leurs commandes et a pesé sur la marge brute de l'entreprise au troisième trimestre.

Le fabricant de chaussures et de sacs à main s'approvisionne actuellement en Chine à hauteur de 40 % environ, soit une légère hausse par rapport aux 30 % enregistrés à l'automne 2025, a déclaré le directeur général Edward Rosenfeld lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, ajoutant qu'en 2024, il s'approvisionnait en Chine à hauteur de plus de 70 %.

L'entreprise a également diversifié sa production dans des régions telles que le Cambodge, le Vietnam, le Mexique et le Brésil.

Les actions de Steven Madden ont chuté d'environ 3 % dans les échanges de pré-marché après avoir projeté une augmentation des revenus de 9 % à 11 % pour l'exercice 2026, par rapport à une hausse de 11 % en 2025. Les analystes avaient anticipé une hausse de 10,5 %, selon les données compilées par LSEG.

Steven Madden s'était également abstenu de communiquer ses prévisions annuelles pour l'exercice 2025 en juillet de l'année dernière.

L'entreprise new-yorkaise a affiché un chiffre d'affaires de 753,7 millions de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 753,9 millions de dollars.