Le centre suédois de cybersécurité enquête sur des incidents liés aux congélateurs survenus dans plusieurs supermarchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le centre national suédois de cybersécurité enquête actuellement sur plusieurs incidents touchant les systèmes de réfrigération de magasins d'alimentation à travers le pays, a déclaré lundi à Reuters le directeur du centre, John Billow.
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