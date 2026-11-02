Le centre suédois de cybersécurité enquête sur des incidents liés aux congélateurs survenus dans plusieurs supermarchés

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Le centre national suédois de cybersécurité enquête actuellement sur plusieurs incidents touchant les systèmes de réfrigération de magasins d'alimentation à travers le pays, a déclaré lundi à Reuters le directeur du centre, John Billow.