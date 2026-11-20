Le centre de données d'Anthropic en Australie suscite une opposition massive de la part des riverains

Un centre de données prévu en Australie régionale, dont le locataire principal serait Anthropic ANT.O , se heurte à une opposition massive de la part des habitants, comme le montre un document relatif au projet, ouvrant la voie à un bras de fer entre l’entreprise spécialisée dans l’IA et la communauté qui accueillera sa première installation australienne.

Sur près de 600 contributions publiques concernant le projet de Western Downs Digital Park, situé à environ 250 km (155 miles) à l’ouest de Brisbane, deux se sont déclarées favorables au projet et une s’est montrée neutre, selon le dossier. Les 595 autres s’y sont opposées ou ont demandé un report jusqu’à ce que les promoteurs surmontent certains obstacles environnementaux, précise le dossier.

“Un nombre important de contributions soulèvent des questions légitimes concernant l’eau, l’électricité, le bruit, les routes, le logement et l’ampleur du projet”, indique le dossier, déposé au nom du promoteur Zerra DC.

Un porte-parole de Zerra a déclaré que le promoteur prenait ces contributions au sérieux, celles-ci “confirmant que les habitants souhaitent avoir davantage leur mot à dire sur la manière dont le projet se développe”. Le promoteur renforçait son engagement auprès de la communauté et prévoyait de rendre compte des changements demandés par le public.

Anthropic a refusé de commenter.

Cette première réponse, bien que loin d’être contraignante, donne une idée de la détérioration des relations entre les communautés et les “usines d’IA” qui se construisent à un rythme effréné à travers le monde, dans le cadre d’un boom que McKinsey a évalué à 7 000 milliards de dollars d’ici 2030.

En Australie déjà, le groupe Goodman GMG.AX a abandonné en septembre un centre de données d’environ 1,2 milliard de dollars australiens prévu à Sydney, suite à une levée de boucliers publique, tandis que NextDC NXT.AX a reporté un projet à Melbourne en raison des inquiétudes des riverains concernant la consommation d’énergie, ce qui a déclenché une vague de ventes d’actions.

Le projet Anthropic est situé sur des terres agricoles et plus éloigné des banlieues, mais avec une charge de calcul prévue de 1,44 gigawatt, il serait l’un des plus importants du pays. Environ un tiers des observations provenaient de personnes résidant dans un rayon de 200 km du site, selon le dossier.

Les opposants ont principalement invoqué des préoccupations concernant la consommation d’eau, la demande et les prix de l’électricité, le bruit, les dégâts causés aux routes par le trafic lié au chantier et la pression sur le marché immobilier.

Avant que le projet de centre de données ne désigne Anthropic comme locataire le 15 septembre, il avait reçu cinq objections en un mois, comme le montre un registre des commentaires publics, les autres étant parvenues entre cette date et le 11 novembre, date à laquelle les autorités locales ont cessé d’accepter les contributions.

Le dossier relatif aux observations concernant le centre de données australien a été publié la même semaine où Anthropic a fait son entrée en bourse à Wall Street, fixant le prix de son introduction en bourse le 18 novembre dans le cadre d’une opération qui valorisait l’entreprise à environ 1 500 milliards de dollars.