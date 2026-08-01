Le célèbre alpiniste Nirmal Purja et neuf autres personnes ont trouvé la mort dans une avalanche au Pakistan, selon une agence d'expédition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute des informations contextuelles et cite les paragraphes 4, 8 à 19) par Gopal Sharma

Le célèbre alpiniste népalais Nirmal Purja, qui avait établi le record de l'ascension la plus rapide des 14 plus hauts sommets du monde, est décédé dans une avalanche lors d'une expédition au Pakistan, a annoncé samedi sa société.

“C’est aujourd’hui avec une profonde tristesse et un immense chagrin que nous confirmons que Nirmal « Nimsdai » Purja a tragiquement perdu la vie à la suite de l’avalanche survenue sur le Broad Peak,” a déclaré Elite Exped, la société organisatrice de son expédition, dans un message publié sur Instagram.

“Nous avons également reçu la confirmation que d’autres membres de l’expédition n’ont malheureusement pas survécu,” a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails.

Nirmal Purja, âgé de 43 ans, et neuf autres personnes étaient portés disparus depuis jeudi après avoir été emportés par une avalanche sur le Broad Peak (8 051 mètres / 26 414 pieds), la 12e plus haute montagne du monde, dont l’ascension est techniquement difficile dans la région pakistanaise du Gilgit-Baltistan.

Les autorités ont indiqué que les corps de Purja et des autres alpinistes se trouvaient dans un endroit difficile d’accès et n’avaient pas encore pu être récupérés.

Purja, qui a servi dans l’armée britannique au sein des Gurkhas puis dans les forces spéciales, a réalisé cet exploit record en six mois en 2019. Il s’est fait connaître à l’échelle internationale après la sortie, deux ans plus tard, du documentaire Netflix retraçant son parcours, "14 Peaks: Nothing Is Impossible".

Les dix alpinistes ont été pris dans une avalanche jeudi vers midi. Six d’entre eux étaient népalais, les autres étaient originaires du Pakistan, d’Oman, des États-Unis et de Chine.

Les équipes de secours ont retrouvé trois corps vendredi.

Chhang Dawa Sherpa, membre du conseil d’administration de Seven Summit Treks, dont trois guides sherpas figuraient parmi les alpinistes décédés, a déclaré que les corps restants avaient été "repérés et identifiés" à l’aide d’images prises par drone, mais qu’ils n’avaient pas encore été récupérés.

“Ils se trouvent dans un endroit difficile d’accès et n’ont pas encore été récupérés,” a déclaré Chhang à Reuters.

Il a précisé que, contrairement au Népal, le Pakistan ne pratique pas le sauvetage par hélicoptère à l’aide de longues cordes en montagne.

“Nous devons tenir compte de la sécurité de ceux qui se rendent sur place pour récupérer les corps.”

Sajid Hussain, directeur adjoint du département du tourisme de la région de Gilgit-Baltistan au Pakistan, a indiqué que l’opération de sauvetage était toujours en cours.

“Les équipes de secours ont réussi à localiser les victimes; cependant, elles n’ont pas encore pu les récupérer et les ramener en toute sécurité,” a-t-il déclaré à Reuters.

“Bien que l’emplacement ait été confirmé, la mission de récupération n’a pas encore abouti.”

M. Hussain a précisé qu’il s’agissait d’une opération de sauvetage en montagne "extrêmement difficile", qui exigeait que les sauveteurs escaladent la montagne pour atteindre le site.

Si la surveillance par drone et la reconnaissance aérienne ont permis de localiser précisément les victimes, les atteindre et les évacuer en toute sécurité reste une tâche extrêmement difficile, a-t-il ajouté.

En 2019, Purja a gravi l’Annapurna, le 10e plus haut sommet du monde. Il s’est ensuite attaqué à d’autres sommets de plus de 8 000 mètres. Sur les 14 plus hauts sommets du monde, huit se trouvent au Népal, cinq au Pakistan et un dans la région du Tibet, en Chine.

Selon les experts en alpinisme, à peine plus de trois douzaines d’alpinistes ont gravi l’ensemble des 14 sommets à ce jour. Le Broad Peak est considéré comme l’une des ascensions les plus difficiles du Pakistan.