Le célèbre alpiniste Nirmal Purja et neuf autres personnes ont trouvé la mort dans une avalanche au Pakistan, selon sa société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation supplémentaire au paragraphe 3, et d'informations contextuelles aux paragraphes 4 à 6) par Gopal Sharma

Le célèbre alpiniste népalais Nirmal Purja, qui avait établi le record de l'ascension la plus rapide des 14 plus hauts sommets du monde, a trouvé la mort dans une avalanche lors d'une expédition au Pakistan, a annoncé samedi sa société.

“C'est aujourd'hui avec une profonde tristesse et un immense chagrin que nous confirmons que Nirmal « Nimsdai » Purja a tragiquement perdu la vie à la suite de l'avalanche survenue sur le Broad Peak”, a déclaré Elite Exped, la société organisatrice de son expédition, dans un message publié sur Instagram.

“Nous avons également reçu la confirmation que d’autres membres de l’expédition n’ont malheureusement pas survécu”, a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails.

Purja, âgé de 43 ans, et neuf autres personnes étaient portés disparus depuis jeudi après avoir été emportés par une avalanche sur le Broad Peak (8.051 mètres / 26.414 pieds), la 12e plus haute montagne du monde, dont l’ascension est techniquement difficile dans la région pakistanaise du Gilgit-Baltistan.

Purja, qui a servi au sein des forces spéciales britanniques en tant que Gurkha, a réalisé cet exploit record en six mois en 2019. Il s’est fait connaître à l’échelle internationale après la sortie, deux ans plus tard, du documentaire Netflix retraçant son parcours, intitulé “14 Peaks: Nothing Is Impossible”.

Les dix alpinistes ont été pris dans une avalanche jeudi vers midi. Six d’entre eux étaient népalais, les autres venaient du Pakistan, d’Oman, des États-Unis et de Chine.