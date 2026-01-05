 Aller au contenu principal
Le CDC américain estime que la saison grippale 2025-26 est "modérément sévère" alors que le nombre de cas atteint 11 millions
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 18:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'activité de la grippe saisonnière est restée élevée et a augmenté au cours de la dernière semaine de décembre, selon les données publiées lundi par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), l'agence ayant classé pour la première fois la saison 2025-26 comme "modérément sévère".

Les CDC estiment le bilan de la saison à ce jour à au moins 11 millions de maladies, 120 000 hospitalisations et 5 000 décès. Pour la saison 2024-25, les CDC ont estimé à au moins 5,3 millions le nombre de maladies, 63 000 hospitalisations et 2 700 décès au cours de la semaine qui s'est achevée le 28 décembre 2024.

Des experts en santé publique ont déclaré à Reuters la semaine dernière que les voyages de vacances, les faibles taux de vaccination et la désinformation avaient contribué à l'augmentation du nombre de cas.

Les CDC ont déclaré que l'activité grippale se poursuivra probablement pendant plusieurs semaines.

La grippe A(H3N2) reste la souche dominante, représentant plus de 91 % des cas de grippe A sous-typés, selon les CDC.

Parmi les 389 virus de la grippe A(H3N2) collectés depuis le 28 septembre 2025 et caractérisés génétiquement par les CDC, 90,5 % appartenaient au sous-clade K, une variante de A(H3N2).

Les hôpitaux ont admis environ 33 301 patients atteints de la grippe au cours de la semaine qui s'est achevée le 27 décembre, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux semaines précédentes, selon les données du CDC.

Les consultations externes pour des maladies respiratoires ont atteint 8,2 % des consultations médicales, ce qui est supérieur aux niveaux de référence saisonniers.

Les CDC ont signalé un décès pédiatrique lié à la grippe la semaine dernière, ce qui porte à neuf le total pour la saison 2025-26.

Les experts ont reconnu une inadéquation entre le vaccin et les souches en circulation, mais ont déclaré que la vaccination devrait tout de même réduire le risque de maladie grave. Environ 130 millions de doses de vaccin antigrippal ont été distribuées aux États-Unis cette saison.

