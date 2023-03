Le capital-investissement s'est maintenu en 2022, malgré une baisse au 2e semestre (France Invest)

(AOF) - « Des investissements qui résistent, des levées qui ralentissent au second semestre et un intérêt renouvelé des investisseurs personnes physiques ». C’est ainsi que France Invest, qui regroupe les équipes de capital-investissement actives en France, résume l’année 2022 dans son « étude d’activité annuelle » publiée ce jour. L’organisation compte 2 857 entreprises et projets d’infrastructure qui ont fait l’objet de 36 milliards d’euros d’investissement en 2022, et un marché français qui « se distingue du marché mondial avec une baisse limitée des investissements dans les PME ».

41,5 milliards d'euros ont été collectés auprès des souscripteurs (soit -1 % par rapport à 2021), avec un ralentissement observé au deuxième semestre. Comme en 2021, les particuliers et family office "confirment leur intérêt pour le capital-investissement " avec 19 % des souscriptions en direct et via l'assurance-vie. Les principaux secteurs financés sont l'industrie, le numérique, la santé (y compris les biotechnologies) et les énergies renouvelables.

L'attractivité se confirme auprès des investisseurs internationaux, qui représentent 55 % des levées (par rapport à 49 % en moyenne annuelle sur les 10 dernières années). Le second semestre 2022 atteint son plus bas niveau depuis le second 2017.

France Invest souligne que ces chiffres " apparemment stables par rapport à 2021 " reflètent " un décalage important entre le premier et le second semestre " : en particulier, le ralentissement des levées au second semestre renverse la tendance historique d'un second semestre plus actif que le premier ".