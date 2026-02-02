Le capitaine russe est reconnu coupable de la mort d'un membre d'équipage dans l'accident d'un pétrolier américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le capitaine est reconnu coupable d'homicide involontaire par négligence grave

*

L'accident du navire avec un pétrolier américain a causé la mort d'un membre de l'équipage

*

Vladimir Motin, 59 ans, sera condamné jeudi

(Ajoute des détails supplémentaires au paragraphe 7) par Sam Tobin

Le capitaine russe d'un porte-conteneurs qui s'est écrasé sur un pétrolier américain au large de la côte est de la Grande-Bretagne en mars dernier a été reconnu coupable par un tribunal londonien lundi d'avoir causé la mort d'un membre de l'équipage par négligence grave.

Vladimir Motin, 59 ans, était le capitaine du Solong lorsque celui-ci a heurté le pétrolier Stena Immaculate, qui était ancré et transportait un peu plus de 220 000 barils de carburant aviation de haute qualité.

L'accident du 10 mars a déclenché un incendie sur les deux navires et causé la mort de Mark Pernia, membre de l'équipage du Solong, ressortissant philippin dont le corps n'a jamais été retrouvé et qui est présumé mort.

Le procureur Tom Little a déclaré aux jurés au début du procès de Motin le mois dernier que le capitaine n'avait "absolument rien fait" pour empêcher la collision, puisqu'il était en route pour heurter le Stena Immaculate depuis plus de 30 minutes avant le crash.

L'avocat de M. Motin, James Leonard, a déclaré que M. Motin avait tenté en vain de désactiver le pilote automatique du Solong et de changer de cap, arguant que si M. Motin était fautif, il n'avait pas commis de négligence grave.

Motin, qui avait plaidé non coupable , a été reconnu coupable de l'homicide involontaire par négligence grave de Pernia à l'issue d'un procès au tribunal Old Bailey de Londres. Il sera condamné jeudi.

Little a déclaré au tribunal que la femme de Pernia, qui vit aux Philippines, était enceinte de sept mois au moment de sa mort et que leur enfant est né depuis.

LE PROCÈS PÉNAL SERA SUIVI DE POURSUITES JUDICIAIRES

Le Solong, battant pavillon portugais, se rendait de Grangemouth, en Écosse, à Rotterdam, aux Pays-Bas, transportant principalement de l'alcool, un voyage que Motin a déclaré avoir effectué à plusieurs reprises.

Le Stena Immaculate attendait un poste d'amarrage pour décharger sa cargaison lorsqu'il a été heurté par le Solong à une vitesse d'environ 18 miles par heure (29 kph), provoquant un incendie et jetant Pernia à la mer.

La nationalité russe de Motin a donné lieu à des suggestions de sabotage intentionnel, mais des sources de sécurité maritime ont déclaré à l'époque qu'il n'y avait aucune indication d'activité malveillante.

Le système d'alarme du Solong avait été désactivé et les équipages du Stena Immaculate et du Solong n'avaient pas été avertis de la collision, a déclaré M. Little aux jurés le mois dernier.

L'accident fait également l'objet d'une procédure civile , le propriétaire du Solong, une filiale d'Ernst Russ

HXCKk.HA , faisant l'objet d'une action en justice devant la Haute Cour de Londres. Il a demandé à ce que l'affaire soit rejetée et une audience est prévue le mois prochain.

Ernst Russ, qui a déclaré l'année dernière qu'elle mettait en place un fonds pour d'éventuelles poursuites judiciaires, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le verdict du procès de M. Motin.