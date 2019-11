Le caoutchouc s'offre un rebond

(AOF) - Le cours du caoutchouc a rebondi de 15 % à 178,3 yens le kilo (environ 0,9 euro) depuis son plus bas niveau de l'année atteint début octobre à Tokyo. Ce matériau, utilisé notamment dans la fabrication de pneumatiques, est soutenu par la perspective d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine et l'espoir que Donald Trump ne retarde, voire n'abandonne, son projet de taxer le secteur automobile européen. Le caoutchouc, fabriqué à partir de l'hévéa ou du pétrole, profite également de hausse des cours de l'or noir observée depuis un mois et demi.