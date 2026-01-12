Le Canadien National demande à l'autorité de régulation des précisions sur l'accord entre Union Pacific et Norfolk

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

Le Canadien National CNR.TO a déclaré lundi qu'il avait déposé une requête auprès du Surface Transportation Board des États-Unis demandant à l'organisme d'ordonner à Union Pacific UNP.N et à Norfolk Southern NSC.N de divulguer plus de détails liés à leur projet de fusion.

Le CN a déclaré que les deux chemins de fer américains n'ont pas entièrement détaillé leur évaluation de l'impact concurrentiel de l'accord et ont laissé d'autres lacunes dans leur demande.

"Plutôt que d'essayer de convaincre tout le monde qu'il n'y a "rien à voir", les demandeurs devraient plutôt s'efforcer de respecter les normes rigoureuses et plus strictes prévues par les nouvelles règles sur les fusions", a déclaré le CN.