Le Canada va mener des vols de certification du Boeing 737 MAX

MONTREAL, 21 août (Reuters) - Le régulateur canadien des transports a déclaré jeudi à Reuters qu'il prévoyait de mener la semaine prochaine des vols de certification du 737 MAX de Boeing BA.N , cloué au sol dans le monde depuis mars 2019 suite à deux accidents meurtriers. Transports Canada devrait ainsi devenir le premier régulateur hors des Etats-Unis à mener de tels tests, après que l'administration de l'aviation civile américaine (FAA) a bouclé au début de l'été ce qui constitue une étape majeure vers la remise en service de l'appareil. Selon deux sources, les tests seront effectués dans des installations de Boeing dans l'Etat américain de Washington. Aucun vol de certification n'est prévu à l'heure actuelle par l'Union européenne, a indiqué une porte-parole. Les tests canadiens seront menés dans le cadre d'un "examen indépendant" destiné à déterminer si les changements sur le 737 MAX proposés par Boeing peuvent être validés, a déclaré Transports Canada. (Allison Lampert, avec David Shepardson à Washington; version française Jean Terzian)

Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.15%