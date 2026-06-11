Le Canada présente un projet de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans et à réglementer les chatbots basés sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du ministre au paragraphe 4 et d'un commentaire d'un analyste au paragraphe 15)

* Le projet de loi vise à créer un organisme de réglementation numérique chargé d'établir des normes de sécurité pour les chatbots basés sur l'IA

* Les entreprises pourraient se voir infliger des amendes pouvant atteindre 3 % de leur chiffre d'affaires mondial ou 10 millions de dollars canadiens

* Certains pays européens mettent également en place ou envisagent d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants

par Maria Cheng

Le gouvernementcanadien a présenté mercredi un nouveau projet de loi sur la sécurité numérique qui interdirait les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, avec des exemptions pour les plateformes respectant certaines normes de sécurité, quelques mois après que l'Australie a promulgué la première interdiction mondiale des réseaux sociaux pour les jeunes.

Le projet de loi vise également à rendre les chatbots basés sur l'IA plus sûrs en créant un organisme de régulation numérique chargé d'établir des normes de sécurité, a déclaré un responsable gouvernemental.

Les entreprises pourraient se voir infliger des sanctions pouvant atteindre 3 % de leur chiffre d'affaires mondial ou jusqu'à 10 millions de dollars canadiens (7,2 millions de dollars américains), le montant le plus élevé étant retenu, en cas de non-respect de la réglementation.

"Les plateformes de réseaux sociaux et les chatbots basés sur l’IA sont conçus pour capter l’attention. Ils ne favorisent pas un développement sain chez les enfants et sont devenus une source d’anxiété, d’isolement, de dépression et de toute une série d’autres problèmes de santé mentale pour de nombreux jeunes Canadiens", a déclaré Marc Miller, ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes.

"Cette législation offrira un environnement plus sûr aux jeunes Canadiens et leur permettra de nouer des liens en personne, de se faire des amis, de se concentrer à l’école et d’acquérir des compétences utiles dans la vie réelle afin qu’ils puissent s’épanouir." La présentation du projet de loi au Parlement intervient quelques semaines après que des familles touchées par l’une des pires fusillades de masse du pays ont poursuivi OpenAI , alléguant que l’entreprise savait que le tueur présumé planifiait l’attaque sur ChatGPT mais n’avait pas averti la police.

OpenAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. En décembre, l’Australie est devenue le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. Un mois après l’adoption de cette loi, les entreprises de réseaux sociaux ont collectivement désactivé les comptes de près de 5 millions d’adolescents. Lors d'une réunion d'information technique, des responsables gouvernementaux ont déclaré qu'il faudrait peut-être un an pour que le projet de loi soit adopté et 18 mois pour mettre en place l'autorité de régulation numérique une fois qu'il le serait.

Un porte-parole de Google GOOGL.O , propriétaire de YouTube, a déclaré que l'entreprise s'engageait à collaborer avec le gouvernement fédéral pour établir des normes de sécurité plus strictes pour toutes les plateformes, afin que les parents aient la confiance et le contrôle nécessaires pour choisir des expériences en ligne meilleures et plus sûres pour leurs enfants.

Meta META.O , propriétaire d'Instagram et de Facebook, ainsi que X (anciennement Twitter) d'Elon Musk et Snapchat SNAP.N , n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La France , le Danemark et la Pologne envisagent également de renforcer les règles relatives à l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants, tandis que la Grèce a annoncé en avril qu'elle interdirait l'accès aux moins de 15 ans à partir de janvier 2027.

Le Premier ministre Mark Carney dispose d'une faible majorité au Parlement, qui doit bientôt partir en vacances d'été.

Brett Caraway, professeur associé à l'Université de Toronto spécialisé dans les technologies et la protection de la vie privée, a déclaré que la proposition canadienne serait plus complète que la loi australienne.

"La proposition canadienne impliquerait un ensemble plus complexe d'obligations pour les plateformes et de (re)conceptions. Son objectif est de repenser l'écosystème des réseaux sociaux afin de le rendre plus sûr pour les enfants, alors que la loi australienne vise à restreindre l'accès à cet écosystème", a-t-il déclaré.

"Son champ d’application est également plus large, puisque la loi canadienne s’attaquerait également à l’IA."