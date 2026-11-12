Le Canada met fin aux négociations avec Stellantis concernant la vente d'une usine automobile, selon la CBC

La ministre canadienne de l'Industrie, Mélanie Joly, a mis fin aux négociations avec le constructeur automobile Stellantis, qui visaient à résoudre un différend concernant le projet de cession d'une usine automobile par l'entreprise, a annoncé jeudi CBC News.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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